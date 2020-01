O Grêmio realizou uma investida para contratar o goleiro Vanderlei, do Santos . Com 35 anos, o atleta e seu estafe estão em contato com o clube paulista para tratar do tema.

Segundo apurou o UOL Esporte, houve uma investida gremista ao clube paulista e a negociação está em andamento. À procura de um goleiro para assumir a meta do time neste ano, o Tricolor vê no jogador de 35 anos o perfil ideal.

A chegada de um camisa 1 já havia sido informada pela reportagem. Ainda que não seja posição prioritária no clube, os gremistas vasculham o mercado da bola desde o ano passado atrás da melhor opção.

Grêmio procura o Santos e faz investida por goleiro Vanderlei. Reprodução

Enquanto isso, uma série de nomes foram oferecidos. Entre eles, goleiros estrangeiros e outros que atuam no futebol nacional.

Vanderlei, porém, foi o escolhido. Reserva de Éverson ao longo da última temporada, ele atuou em 23 jogos.

Atualmente, Renato Gaúcho tem Paulo Victor, Julio César, Phelipe Megiolaro e Brenno como alternativas para abrir sua escalação.

Folhapress