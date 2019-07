Grêmio planeja maior venda de sua história com Everton Cebolinha

Esqueça Luan, Tardelli, Geromel ou Kannemann. A estrela do Grêmio pós-Copa América é Everton Cebolinha.



O destaque no time de Tite colocou o atacante ainda mais em evidência no mercado internacional. Nos corredores da Arena, já se sabe que haverá propostas pelo jogador e que sua saída é muito provável.

Alas dentro do clube tratam o adeus como iminente, uma questão de dias. O presidente do clube, Romildo Bolzan, já sonha com a venda, inclusive.

"Meu desejo é que (Everton) fique. Mas eu nunca vivi um momento como esse. Porque a torcida do Grêmio já está acostumada com a ideia de vendê-lo. Sabe qual é o grande debate desse negócio? Quanto o Grêmio vai ganhar. Eu vou botar o dedo na moleira do comprador e vou fazer o maior negócio do Grêmio de todos os tempos", disse o cartola, durante um evento em cidade do interior do Rio Grande do Sul, sendo gravado em vídeo que se espalhou na internet.

A saída, contudo, não é tão simples. Everton completou 23 anos em março, e o Grêmio detém 50% dos direitos econômicos -a outra metade está dividida entre Fortaleza e empresários.



Everton Cebolinha - Foto: Reprodução/Instagram

A ideia do clube gaúcho é obter 40 milhões de euros pela sua fatia. O valor da operação, portanto, precisa ser maior e é visto como raro no mercado, pela idade de Everton e pela disposição das peças no tabuleiro de transferências -quadro que pode mudar com a situação de Neymar no Paris Saint-Germain.

Clubes da Inglaterra, França e Itália observam Everton há tempos. O Manchester City já admitiu ter relatório do jogador, mas nunca acenou com ofertas.

No leste europeu, times da Rússia e Ucrânia possuem fôlego financeiro para apresentar proposta. Mas a operação não interessa ao estafe do jogador, que prefere aguardar oportunidade em ligas maiores.

Até que alguém apareça com o dinheiro, Everton segue no Grêmio. E o clube gaúcho conta com ele para abrir vantagem diante do Bahia, nesta quarta-feira (10), pela Copa do Brasil. E onde mais for possível.

Folhapress