Grêmio perde pênalti, mas vence o União ABC e avança na Copinha

O Grêmio está na próxima fase da Copa São Paulo. Na manhã de hoje, o time gaúcho bateu o União ABC por 1 a 0, gol de Diego Rosa, e confirmou vaga na próxima fase.

O resultado foi conquistado com muita pressão, e apesar do pênalti desperdiçado por Rildo. O goleiro Brenno, destaque do jogo, defendeu, no início do segundo tempo.

O adversário será a Chapecoense, que bateu o Real por 1 a 0 também na manhã de hoje.

Foi o Grêmio quem mandou no jogo. Desde o primeiro tempo, o time gaúcho empilhou chances e parou em Brenno. O goleiro da equipe do Mato Grosso do Sul evitou os gols repetidamente, em chutes de fora da área, de dentro e intervenções importantes.

A principal delas ocorreu no início do segundo tempo. Vanderson foi derrubado por Felipinho dentro da área. Pênalti marcado, cobrado por Rildo e defendido pelo goleiro, sem nem mesmo dar rebote.

Mas a boa atuação do camisa 1 não foi suficiente. Aos 32 minutos da etapa final, Diego Rosa marcou de fora da área o gol que definiu o avanço da equipe de Porto Alegre.

Folhapress