Grêmio oficializa negócio de Arthur com o Barcelona

Finalmente! A longa novela envolvendo Arthur e Barcelona chegou ao fim. Após ser anunciado oficialmente pelo clube espanhol, o volante também teve o negócio confirmado pelo Grêmio, conforme nota publicada em seu site oficial na noite desta segunda-feira (12 de março). Com a negociação fechada, o meio-campista ficará no Imortal até o final de 2018.

A negociação gira em torno de 30 milhões de euros, algo em torno de R$ 100 milhões. Porém, caso o atleta atinja algumas metas no Barcelona, ainda serão pagos mais 10 milhões de euros, cerca de R$ 35 milhões, ao Imortal. Esta é a maior negociação da história do futebol gaúcho.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)



Veja na íntegra a nota oficial do Grêmio FBPA:



"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que foram concluídas com êxito as tratativas junto ao FC Barcelona para a celebração da opção de compra dos direitos econômicos do volante Arthur Melo, para exercício até 15 de julho de 2018. Nos termos da transação realizada, o atleta permanecerá vinculado ao Clube até o final da temporada de 2018."

Fox Sports