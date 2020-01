Grêmio oficializa a contratação de meia Thiago Neves por um ano

O Grêmio oficializou a contratação do meia Thiago Neves nesta segunda-feira (27). O jogador assina contrato válido por uma temporada com o clube tricolor.

A contratação já estava fechada e foi, inclusive, comentada por Renato Portaluppi após a vitória sobre o Brasil de Pelotas no domingo (26). O treinador foi um dos principais incentivadores da contratação do jogador de 34 anos.

A parceria do jogador com Renato se dá desde o trabalho no Fluminense em 2008, quando a dupla foi vice-campeã da Taça Libertadores.

Thiago Neves se desligou recentemente do Cruzeiro, clube pelo qual atuava desde 2017. A relação com a equipe celeste ficou desgastado ao longo da campanha no último Brasileiro, que culminou com queda à Série B.

Folhapress