Sem Alisson, Grêmio terá cinco desfalques diante do Juventude

O Grêmio tem seis desfalques para a segunda partida diante do Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (29), a partir das 21h30.



O meia-atacante Alisson levou pancada forte no tornozelo direito na vitória sobre o Atlético-MG no domingo (26), por 1 a 0, e deverá ser vetado da partida na Arena do Grêmio e também do jogo diante do Bahia no sábado (1º), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.



Foto: Folhapress

Além dele, também estão fora por lesão Paulo Miranda, Walter Kannemann, Bruno Cortez e Luan. Matheus Henrique já se apresentou à seleção brasileira sub-23, que jogará o torneio de Toulon, na França, e completa a relação de ausências.

Em meio às baixas em série, Renato Gaúcho também deve fazer mudança por decisão técnica. O jogo em Porto Alegre marcará o retorno ao time titular de Felipe Vizeu, que ganhou pontos e superou André na hierarquia interna.

Com isso, a provável escalação do time tricolor será a seguinte: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Rodriguez e Juninho Capixaba; Michel, Maicon, Pepê (Thaciano, Montoya), Jean Pyerre e Everton; Vizeu.

Grêmio e Juventude empataram em 0 a 0 no jogo de ida, em Caxias do Sul. Em Porto Alegre, quem vencer fica com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de empate, por número de gols, a decisão será nos pênaltis.

Folhapress