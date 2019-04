Grêmio irá contratar zagueiro após lesão de Marcelo Oliveira

Com a lesão de Marcelo Oliveira, a diretoria do Grêmio pretende acelerar a contratação de mais um zagueiro. O tempo de parada do jogador ainda não foi divulgado. Segundo o diretor de futebol, Deco Nascimento, os valores pedidos tem dificultado a vinda de um defensor.

“Tem nomes que queremos, mas têm um valor muito alto. E temos uma zaga praticamente imbatível, com o Geromel e o Kannemann, então este jogador teria de vir para compor o plantel. A ideia, neste momento, é ver também com o pessoal da transição se tem algum atleta com potencial para mais adiante”, comentou.



Com lesão de Marcelo Oliveira, Grêmio busca mais um zagueiro (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)



Quanto as características do atleta que será contratado, Deco Nascimento disse que o zagueiro precisa ter alguma técnica e não pode ser um “quebrador de bola”.



“O time do Grêmio praticamente não rifa a bola, sempre sai jogando de trás com o zagueiro. Se for um defensor ‘quebrador,’ obviamente, no time do Grêmio não irá jogar. Tem que ser um zagueiro que tenha alguma técnica, de preferência que possa atuar pelo lado esquerdo. Queremos alguém com técnica e velocidade. Esse seria o perfil”, analisou.

O elenco gremista retorna aos treinos nesta sexta-feira, às 15h30(de Brasília), no CT Luiz Carvalho. São Luiz e Grêmio se enfrentam no domingo, às 19h(de Brasília), no Estádio 19 de Outubro, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Gazeta Esportiva