Jogadores do Grêmio usam máscaras para pedir suspensão de jogos

Os jogadores do Grêmio, além dos membros da comissão técnica tricolor, entraram em campo neste domingo (15) em Porto Alegre, para jogo do Campeonato Gaúcho contra o São Luiz, com máscaras protetoras.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Por determinação da Federação Gaúcha de Futebol, os jogos da rodada deste fim de semana do campeonato estadual estão sendo disputados com portões fechados, em razão da pandemia de coronavírus. Os gremistas, porém, querem a suspensão do torneio e usaram as máscaras como forma de protesto.

"Essa manifestação dos atletas entrarem de máscara deixa implícito nosso apoio [ao fato] de que o campeonato precisa ser paralisado para as coisas ficarem claras. Os países que estão controlando a situação são aqueles que tomaram atitudes duras. Temos que priorizar a vida", disse Paulo Luz, vice-presidente de futebol do clube.

Folhapress