Grêmio e Flamengo empatam em jogo Arena do Grêmio

Começou com um empate por 1 a 1 o confronto entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais da Copa Libertadores, na noite desta quarta (2). Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, os donos da casa tiveram dificuldades, saíram atrás e buscaram o empate aos 43 minutos do segundo tempo.

Apesar do castigo na parte derradeira do jogo, o time rubro-negro voltará ao Rio de Janeiro com uma vantagem. Pelo gol marcado fora de casa, jogará pelo empate sem gols na partida de volta, marcada para o dia 23 de outubro, no Maracanã.

Em Porto Alegre, o primeiro tempo foi todo do Flamengo. Os visitantes mostraram clara superioridade e chegaram a balançar a rede duas vezes, mas os gols foram anulados após consulta do árbitro Néstor Pitana ao vídeo - um deles, por impedimento bastante duvidoso de Gabriel Barbosa.

O Grêmio cresceu na etapa final, mas acabou sendo punido quando menos merecia: aos 24 minutos, Arrascaeta cruzou para Bruno Henrique marcar de cabeça. Gabriel Barbosa ainda teve mais um gol anulado antes de que os anfitriões buscassem o empate, no finalzinho: após receber na área, pela direita, Everton bateu cruzado e viu o jovem Pepê concluir para a rede.

GRÊMIO

Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Michel (Maicon) e Matheus Henrique; Alisson (Pepê), Luan e Everton; Diego Tardelli (André). Técnico: Renato Gaúcho

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís (Renê), Willian Arão, Gerson (Piris da Motta) e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Bruno Henrique (Vitinho). Técnico: Jorge Jesus

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Hernán Maidana (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Rodrigo Caio (FLA); Kannemann, Michel e Diego Tardelli (GRE)

Gols: Bruno Henrique, aos 24 minutos do segundo tempo, Pepê, aos 43 minutos do segundo tempo

Folhapress