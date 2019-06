Grêmio cede CT para Copa América e terá de treinar em resort

O Grêmio vai fazer uma espécie de retiro durante a Copa América. Com estádio e CT cedidos para o torneio de seleções sul-americanas, o clube gaúcho decidiu realizar período de treinos fora de Porto Alegre. Ainda assim, a diretriz de não viajar foi mantida. Saída: migrar para o ecoresort Vila Ventura, em Viamão, por uma semana.



Na região metropolitana de Porto Alegre, o local deve proporcionar para o elenco de Renato Gaúcho tranquilidade. Um ingrediente importante para ajudar o time a cumprir o plano de se recuperar plenamente. O local foi usado pela seleção brasileira na era Dunga na Copa do Mundo de 2014 e já recebeu o Internacional e outros clubes brasileiros nos últimos anos. O Grêmio nunca esteve no local e só vai por contingência.

"Conversei com o presidente, falei com a diretoria. Eles autorizaram, nem devia falar, mas está definido. Vamos fazer nossa minitemporada lá em Viamão. Por que lá? Gosto muito de trabalhar aqui, mas pela Copa América não teríamos nosso CT disponível nos dois períodos. Lá, temos como trabalhar em dois períodos. Vamos poder recuperar todo mundo e por isso estou confiante que depois da Copa América vai ser outro Grêmio", disse Renato Portaluppi.



Foto: Folhapress

O Grêmio ainda não fechou a programação completa, mas sabe que atua quarta-feira (12) diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, e já decreta folga geral. A reapresentação deve ocorrer em 24 de junho, com treinos em Viamão na mesma semana.

Além da preparação em dois turnos, o Grêmio irá pernoitar no ecoresort. O regime de concentração também é valorizado, por gerar maior unidade entre os jogadores. "A escolha foi pela Copa América. Os hotéis estão com 100% de ocupação, o Grêmio cedeu CT e estádio. Em Viamão tem hotel e campo muito bom para treinos em dois turnos", comentou Alberto Guerra, diretor de futebol do Grêmio.

O Grêmio deve realizar dois amistosos durante o recesso da Copa América. Os adversários ainda não foram confirmados. A primeira partida após retomada do futebol brasileiro também não, por depender das datas de quartas de final da Copa do Brasil.

