Grêmio aposta em volante que 'furou a fila' e tem características diferentes

O Grêmio tem Matheus Henrique, Lucas Silva, Maicon, Darlan e Thaciano como principais opções para a função de volante no elenco de 2020. O nome de Lucas Araújo completa a lista de alternativas, com direito a camisa 5 na lista de inscritos na Copa Libertadores. O novato está no grupo principal depois de roubar a cena em jogo-treino e conseguiu "furar a fila" para o time principal.

Prestes a completar 21 anos, Lucas Araújo passou à frente de outros volantes da base do Grêmio que estavam cotados para reforçar o grupo profissional do Grêmio. A ultrapassagem na hierarquia tem influência direta de Renato Portaluppi.

O treinador assistiu a um coletivo dos reservas contra jogadores da base e gostou de Lucas Araújo. Detalhe: o volante entrou durante o segundo tempo da atividade e ganhou elogios pela intensidade e imposição.

Renato pediu informações, elogiou e decidiu promover Araújo. Natural de Fortaleza, o volante ganhou espaço por ter características diferentes de outros jogadores da função que estão no grupo. A ideia é que o jovem pode ser mais marcador, na comparação com os concorrentes.

O Grêmio, durante boa parte das férias, observou o mercado atrás de um jogador assim. Fechou com Lucas Silva, livre após deixar o Cruzeiro, e focou atenção em buscar laterais; depois acertou com Diego Souza e Thiago Neves.

Lucas Araújo ocupou a lacuna a tal ponto que Renato, às vésperas da paralisação do futebol brasileiro, confidenciou a pessoas próximas que não busca mais volantes. O novato, que superou nomes como Victor Bobsin e Fernando Henrique, por exemplo, atuou em uma partida pelo time principal do Grêmio -foi diante do Pelotas, no Gauchão.

Na volta da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus, com possível acúmulo de jogos no calendário, o nome dele será útil. E para preencher uma vaga que nenhum outro volante do elenco é capaz.

