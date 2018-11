Grêmio aguarda renovação de Renato Portaluppi

O Grêmio aguarda pela resposta do técnico Renato Portaluppi para avançar no planejamento de 2019, mas já tem ideia inicial do número de reforços que deseja. O entendimento é que o elenco precisa de pelo menos quatro novos nomes. A lista pode crescer diante de eventuais saídas ou de pedido específico do treinador.

Renato não deu prazo para dizer se aceita renovar vínculo com o Grêmio. O clube gaúcho ofereceu contrato até dezembro de 2019 com direito a aumento salarial.

O Grêmio deve buscar dois reforços para defesa, sendo um lateral e um zagueiro, além de um meia e um atacante. Os nomes ainda são observados, sem negociação considerada em andamento.

A ideia do clube é promover mais jovens do time de transição. Alguns nomes do sub-20 também serão analisados. A despeito disso, o elenco deve ter entre 16 e 19 nomes com condições de serem titulares. Neste ano, o clube entende que já avançou em relação a 2016 e 2017.

O entendimento da diretoria é que há dois anos o Grêmio tinha um time competitivo e poucos suplentes para sustentar o nível de rendimento. No ano passado, com a chegada de vários nomes rodados, houve salto. Ao mesmo tempo, jovens se afirmaram e ganharam espaço no grupo.

A saída de jogadores do grupo atual podem fazer o número de reforços aumentar. Léo Moura, Cícero e Douglas estão nas últimas semanas de contrato. Kannemann foi assediado por clubes da Itália entre junho e agosto, e Luan sempre tem nome especulado no mercado.

Além de manter Renato Portaluppi, o Grêmio deve seguir com a mesma formação no departamento de futebol. Duda Kroeff se mantém como vice-presidente, Alberto Guerra e Deco Nascimento ficam como diretores. André Zanotta, executivo, completa o organograma.

Folhapress