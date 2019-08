GRE e PAL iniciam trinca de duelos entre Brasileiro e Libertadores

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste sábado (17), a partir das 21h, em Porto Alegre, no primeiro da série de três confrontos seguidos entre as duas equipes, com jogos pelo Campeonato Brasileiro e quartas de final da Taça Libertadores.

Nesta ocasião, o embate será pelo Nacional, no qual a equipe alviverde vai lutar para encostar novamente na liderança, enquanto os gaúchos tentam se distanciar da zona de rebaixamento. O time de Felipão iniciou a rodada com três pontos a menos do que o líder Santos (32 a 29).

A vantagem santista na tabela é reflexo do jejum de vitórias da equipe alviverde no campeonato. Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates e uma derrota.



Foto: Divulgação/Sociedade Esportiva Palmeiras

No mesmo período, o Santos venceu quatro duelos e perdeu apenas um.

O Grêmio não vive uma boa fase no Brasileiro. Desde o início da competição, a luta gremista tem sido para se distanciar da zona de rebaixamento. Com 17 pontos, iniciou a rodada em 14º, com quatro pontos a mais do que o Cruzeiro, o primeiro time na parte vermelha da classificação.

Em contraste com a fase complicada no Nacional, Palmeiras e Grêmio estão nas quartas da Libertadores. Nas oitavas, o time de Felipão eliminou o Godoy Cruz (ARG), com 6 a 2 no placar agregado, e o time de Renato Gaúcho fez 5 a 0 no agregado contra o Libertad (PAR).

Após a partida deste sábado, a delegação palmeirense nem retorna a São Paulo, já que o primeiro embate pelo torneio continental acontece na terça-feira (20), às 21h30, também em Porto Alegre. O jogo de volta será no dia 27, no Pacaembu.

