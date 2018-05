Nas pistas, focado, comprometido e dono de quatro títulos no Mundial de Fórmula 1. Fora delas, viagens, festas e badalação. Está é a vida de Lewis Hamilton. E é por isso que o britânico mostrou certa "preocupação" com a possível inclusão de uma corrida em Miami no calendário da Fórmula 1. Em um evento de patrocinador, em Londres, o piloto da Mercedes disse que uma corrida na cidade da Flórida seria complicado, já que Miami é conhecida por ser festeira, além de diversas outras distrações.

GP em Miami seria dureza para Hamilton. (Foto: Getty Images)



- Meus amigos me mandaram mensagens sobre os planos de sediarem o GP em Miami. Eu disse a eles: “Essa corrida eu não vou ganhar, porque Miami é incrível e um grande lugar para festejar”. Jesus, será um fim de semana difícil. Lá tem muitas mulheres bonitas e diversas distrações. Talvez eu tenha de me hospedar fora da cidade - afirma.



Lewis Hamilton curte "Carnaval" em Barbados com Rihanna. Piloto é sempre visto em festas pelo mundo (Foto: Reprodução)

A comissão de Miami, nos Estados Unidos, votará no próximo dia 10 se a cidade fechará - ou não - um contrato com a Fórmula 1 para a realização de uma corrida num circuito de rua nas próximas temporadas. É muito provável a aprovação, já que o prefeito Francis Suarez é favorável à ideia, que também é bem recebida por políticos locais. Especula-se que o contrato teria uma duração de dez anos, com a primeira corrida realizada jé em outubro de 2019.

Hoje, os Estados Unidos sediam um grande prêmio, no Circuito das Américas, em Austin, e o Liberty Media, grupo americano que controla a categoria desde o começo de 2017, deseja ter mais uma corrida naquele país, com o objetivo de conquistar de uma vez por todas o público de lá.

Globo Esporte