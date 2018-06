GP do Canadá terá punição a Ricciardo

O GP do Canadá, sétimo da temporada 2018, já começará difícil para Daniel Ricciardo. Após a vitória sofrida em Mônaco, conquistada sem parte do sistema de recuperação de energia (MGU-K), o piloto será punido pela troca da peça defeituosa antes do tempo permitido. Por isso o australiano perderá posições - a RBR ainda não sabe exatamente quantas - no grid da corrida deste domingo.

Daniel Ricciardo no GP do Canadá de 2017 (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

E de olho em aumentar as chances de ultrapassagem, a F1 decidiu instalar uma terceira zona de DRS (asa móvel) no Circuito Gilles Villeneuve, repetindo o que fez na Austrália (além de ter estendido a área de ativação na Espanha e Bahrein). Agora os pilotos também poderão abrir a asa móvel entre as curvas 7 e 8. Antes, o DRS era acionado na reta de largada/chegada e no retão que leva à última curva do Circuito. Enquanto o ponto de detecção é o mesmo para as duas zonas antigas, a nova área de asa móvel terá sua aferição separada, na saída da curva 5.

Ainda não se sabe como será o desempenho nos carros da McLaren e de Fernando Alonso em Montreal, mas a corrida será importante para o espanhol de um jeito ou de outro. Isso porque esta etapa marcará o 300º GP do asturiano, que entrará em um grupo seleto formado por Rubens Barrichello, Jenson Button e Michael Schumacher.

Globo Esporte