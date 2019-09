Governo do Piauí planeja Lei de Incentivo ao Esporte

O diretor de Desporto da Fundação dos Esportes do Piauí (FUNDESPI), Júnior Macedo, concedeu entrevista ao O Dia News 2ª edição, na noite da quarta-feira (11), onde explicou sobre a criação da Lei de Incentivo ao Esporte no Piauí. Na oportunidade, ele informou que a lei deverá ser apresentada nos próximos dia na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Confira entrevista abaixo:





De acordo com o diretor, a lei não vem apenas para incentivar a prática do esporte no estado, mas também para fazer reparos e construções dos espaços esportivos. Júnior mencionou também que estimulo da lei deve finalizar a Vila Olímpica, em Parnaíba, que está subutilizada há alguns anos.

Júnior Macedo fala da Lei de Incentivo ao Esporte no Piauí. Foto: TV O Dia

Ainda segundo o Júnior, a criação da lei pretende dar um suporte maior a atletas que sofrem com a falta de apoio em competições nacionais, regionais e internacionais.

Adriana MagalhãesJorge Machado