Goleiro do River-PI tem lesão confirmada; Flávio deve assumir a vaga

O goleiro Mondragon, titular absoluto do River-PI na temporada 2020, foi diagnosticado com uma fissura e estiramento do ligamento do pé direito após ser submetido a exame de ressonância magnética na segunda-feira (17). Ele se machucou aos 38 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Confiança (SE), partida válida pela Copa do Nordeste, no último sábado (15), ao defender uma finalização que resultou no primeiro gol da equipe adversária.



Segundo a diretoria do tricolor, não há prazo para o retorno do goleiro aos gramados. O resultado do exame apontou que o goleiro sofreu uma fissura tíbiotalar e um estiramento do ligamento talobifular. Para a sequência da temporada, Flávio Henrique deve assumir a vaga de titular na equipe.

O clube informou ainda que o atleta iniciará o seu processo de recuperação juntamente com o Departamento Médico do River. Outras avaliações deverão ser feitas, pois o local lesionado está em processo de desinflação.

O River-PI volta a campo nesta quarta-feira (19), contra o 4 de Julho, às 20h, no estádio Albertão, pelo Campeonato Piauiense. Já no sábado (22), entra em campo pela Copa do Nordeste, contra o Imperatriz (MA), às 16h, no estádio Frei Epifânio.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia