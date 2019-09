Goleiro da Seleção, Alisson é eleito o melhor do mundo pela Fifa

Campeão da Champions League com o Liverpool, melhor goleiro da Europa e agora melhor goleiro do mundo.

A temporada de 2018/2019 foi marcante para o brasileiro Alisson, 26, que nesta segunda-feira (23) foi eleito o melhor de sua posição pela Fifa. Ele também ficou na seleção dos 11 escolhidos pela entidade.

"É um grande prazer receber esse prêmio, que representa tudo o que eu trabalhei na minha vida até chegar aqui", disse ele após receber o prêmio, na cerimônia do The Best 2019, que aconteceu no Teatro alla Scala, em Milão, na Itália.

Ele recebeu o troféu das mãos de Marta, jogadora mais vezes vencedora do prêmio de melhor do mundo (seis vezes), a quem chamou de "rainha".



Alisson é goleiro da Seleção Brasileira e ganhou a Champions League com o Liverpool - Foto: Reprodução/Instagram

Na disputa da Fifa, Alisson superou o compatriota e seu reserva na seleção brasileira, Ederson (do Manchester City, campeão inglês), e o alemão Ter Stegen, do Barcelona.

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, foi eleito melhor técnico da temporada.

Durante a Champions League de 2019, Alisson sofreu apenas 12 gols em 13 jogos. Muito disso se deve à solidez defensiva da equipe montada por Klopp e que também teve o zagueiro holandês Virgil van Dijk, que concorreu ao prêmio de melhor jogador do mundo, como destaque.

O goleiro brasileiro, no entanto, não está jogando pelo Liverpool neste momento. Sofreu uma lesão no início da temporada e ainda não se recuperou.

Folhapress