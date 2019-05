Goleira da seleção de handebol pede namorada em casamento

A atleta Mayssa Pessoa, goleira da seleção brasileira de handebol, escolheu a arena Papp Laszlo, em Budapeste, como palco para o pedido de casamento à namorada, a holandesa Nikita Ramona, no domingo (12). Mayssa estava na cidade para a disputa do Final 4, as finais da Champions League do handebol. "Estou super feliz. Pedi minha namorada em casamento agora no Final 4 em Budapeste. Foi no ginásio, todo mundo viu", disse Mayssa em entrevista ao UOL Esporte. "E ela disse sim."

A jogadora ajoelhou na lateral da quadra e tirou do bolso o anel, escolhido na Bélgica, feito em ouro branco e cravejado por diamantes: "Lindo, lindo! Ela merece." O momento não foi mais marcante, porque Mayssa saiu de lá com a medalha de prata. A atleta defende o clube russo Rostov-Don e acabou perdendo a final contra o húngaro Györ por apenas um gol.



Mayssa Pessoa posa ao lado da noiva Nikita Ramona após o pedido de casamento em Budapeste. Foto: Reprodução/ODIA



Mayssa conheceu Nikita em 2012 por meio de uma amiga em comum que joga na França. "Sempre tive olhos para ela, mas nunca aconteceu nada porque estávamos em caminhos diferentes", comentou. As coisas mudaram há três meses, quando Nikita começou a ajudar Mayssa com sua nutrição. "Então ela se apaixonou, ou eu acredito que essa paixão já estava guardada. Sempre a via pelas redes sociais e algumas vezes nos falamos por mensagens."

O casamento ainda não tem data, pois depende dos compromissos de Mayssa com a seleção brasileira. "Se eu for para as Olimpíadas, não vai dar para casar, só depois." O local, no entanto, já foi escolhido: uma praia em João Pessoa, cidade natal da goleira.

Ela ainda espera poder compartilhar o momento com toda a família. Sua mãe, em especial, não lidou bem quando soube de sua orientação sexual. "Minha mãe me ama muito, mas ela ainda não aceita essas coisas. Posts que estou namorando. Se eu falar que vou casar, ela não entende. Ainda é bem difícil para mim nesse ponto", falou.

Antes de Nikita, Mayssa namorou a modelo canadense Nikki Shumaker. O casal fez sucesso durante as Olimpíadas do Rio, em 2016, e ajudou a fortalecer a bandeira da diversidade, que marcou os jogos no Brasil.

