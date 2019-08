Gol de falta de Messi é eleito o mais bonito da última Liga dos Campeões

O gol de falta de Lionel Messi na partida do Barcelona contra o Liverpool, na ida das semifinais, foi eleito o mais bonito da última edição da Liga dos Campeões. A Uefa fez nesta sexta-feira (9) o anúncio nas redes sociais do vencedor da eleição decidida a partir dos votos dos fãs. Confira aqui o lance.



O jogo terminou com vitória do Barcelona por 3 a 0. Porém, o Liverpool venceu o duelo de volta por 4 a 0 e se classificou para a final, na qual venceu o Tottenham e ficou com o título.

UOL / Folhapress