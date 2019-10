Goiás mantém vence Ceará fora de casa na estreia de novo técnico

O Goiás manteve a boa fase e conquistou a quarta vitória seguida com gol de Michael. O time bateu o Ceará na casa do adversário, na estreia de Adílson Batista. O jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) na tarde de domingo (6).

O resultado deixa o time do centro oeste na 10ª posição, com 33 pontos, já o Ceará fica na 16ª posição, com 23 pontos. Os próximos confrontos serão fora de casa para os dois times. O Ceará enfrenta o Grêmio no próximo dia 09 no Centenário de Caxias, mesmo dia em que o Goiás encara o Botafogo no Engenhão.

O jogo começou com o Ceará disposto a avançar. Samuel Xavier disparou e deu chance para Galhardo, que não conseguiu finalizar. Outras chances de gol vieram com Matheus Gonçalves, impedido, e com Leandro Carvalho e Samuel Xavier armando cruzamentos para área, mas que não foram suficientes para o Ceará marcar no primeiro tempo. Lima caiu dentro da área, pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Para o Goiás, Leandro Barcia desperdiçou uma chance que caiu em seu pé após cobrança de falta no início do jogo. Em uma sequência de escanteios para o Goiás, o Ceará fez bons desvios e não deu chances para o gol. A resposta veio com Michael que avançou com persistência para cima de Valdo e marcou aos 26 do primeiro tempo. O jogo impactou o time cearense que mostrou desorganização e desespero dos jogadores, e da torcida. Lima ainda tentou dar um fôlego para o Ceará com um chute ao gol no final do primeiro tempo, mas o goleiro Tadeu tocou na bola e ela saiu.



Foto: Divulgação/Goiás Esporte Clube

O Ceará volta diferente no segundo tempo, com o ataque agora com Felippe Cardosos e William Oliveira, o time armou boas jogadas perto da área e Joaõ Lucas mandou uma bomba para o gol que nao entrou, mas passou perto. Logo o Goiás pareceu acordar para a pressionada e voltou a atacar os cearenses.

Em cruzamento perigoso de Ricardinho, Tadeu faz mais uma boa defesa para o Goiás. E essa não foi a única, em mais uma bola de Ricardinho para dentro da área, o goleiro rebateu a bola que foi parar no pé de Rafael Vaz, mas o jogador perdeu a chance para o desespero do torcedor na Arena Castelão.

Em lance de reclamação de Samuel Xavier pedindo falta de Fabio Sanches em Valdo, o VAR foi acionado e marcou pênalti para o Ceará, para loucura da torcida. A esperança logo acabou quando Thiago Galhardo decepcionou e perdeu o pênalti colocando a bola na trave.

Folhapress