Giuliano Ramos fala sobre experiência na Seleção Brasileira

As últimas semanas foram especiais para o técnico do handebol Giuliano Ramos. A disputa do Campeonato Centro-Sul Americano como auxiliar técnico da seleção Brasileira Juvenil e de quebra trouxe a medalha de ouro no pescoço. O time conquistou vaga no Mundial Juvenil, que acontece na Macedônia.



De volta, ao Piauí, Giuliano fala sobre a experiencia junto a seleção, que segundo ele marca o reconhecimento ao seu trabalho. As convocações já tinham surgido outras vezes, mas Giuliano abriu mão por conta do projeto no Piauí. “Agora eu tenho dois professores me ajudando nas categorias de base e nas categorias adultas. Aceitei o convite com muita alegria, pois é uma coroação do nosso trabalho”, disse Giuliano Ramos.

Giuliano Ramos não nega, que o objetivo de qualquer técnico é chegar até a seleção e comandar a equipe principal. “Exato, esse é o sonho de todo treinador, quem sabe conseguir montar seu time, sua seleção”, acrescentou o piauiense.

Aos 40 anos de idade, 28 deles são dedicados ao handebol. Não é atoa que Giuliano Ramos hoje é referência dentro e fora do país quando o assunto é modalidade e responsável por elevar o patamar do handebol do estado na última década.

Após a experiencia com a Seleção, Giuliano fala em novo folego para continuidade da temporada, pois segundo semestre marca o início de uma verdadeira maratona de competições. “Agora é competição a perder de vista. Desde o mirim, cadete, festivais e juvenil, além do adulto que tem a Liga Nacional uma das principais do ano e a seletiva internacional cadete em que buscamos mais uma vez a vaga para representar o Brasil”, explica o técnico.

Os primeiros compromissos em quadra iniciam hoje (23) com as finais do Campeonato Piauiense de Handebol e Giuliano irá comandar três das quatro equipes que brigam por título nas finais. Todos os jogos acontecem no CT Giuliano Ramos, a partir das 17h.

Adriana MagalhãesPâmella Maranhão - Foto: Jailson Soares/ODIA