Giuliano Ramos é convocado para Seleção Brasileira de Juvenil de handebol

O técnico Giuliano Ramos, que está à frente do Caic/GHC, foi convocado recentemente para treinar a Seleção Brasileira Juvenil Masculina de handebol. Essa é a primeira convocação dele junto a seleção. Os trabalhos ainda não foram iniciados.



Giuliano ressalta que convite é sinônimo do trabalho realizado pelo handebol piauiense. A convocação correu nessa quarta-feira (13).

“Recebi o convite da Confederação Brasileira de Handebol para estar assumindo a Seleção Brasileira Juvenil Masculina. Fiquei muito feliz por esse convite e orgulhoso. É sinônimo de que o nosso projeto e trabalho no handebol no Estado do Piauí é um sucesso com vários resultados à nível nacional e internacional. Agora, mais um desafio para estar trabalhando e colocar também a seleção entre os melhores do mundo”, disse.

Foto: Fredson Silva/@esportesphotos



Giuliano está no Rio de Janeiro com a equipe do Caic/GHC que disputa o Campeonato Brasileiro Juvenil. A equipe está na disputa pelo título e essa é a primeira competição desde o início da pandemia do novo coronavírus. Os jogos das finais acontecem na Arena Carioca.

Competição

A equipe piauiense está no Grupo A, ao lado de Esporte Clube Pinheiros/SP, Sport Club do Recife/PE e Associação Beneficente Duck Handebol Moju/PA. Ao todo, oito equipes disputam o brasileiro juvenil no masculino.

Giuliano Ramos é um dos principais incentivadores da modalidade no Estado do Piauí, com forte atuação nas categorias de base. Ele acumula títulos e pódios Brasileiros, Jogos Escolares além de Norte-Nordeste.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!