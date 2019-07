Gil assina contrato com o Corinthians e se apresenta dia 08

O zagueiro Gil assinou contrato com o Corinthians por três temporadas nesta quarta-feira (3), segundo apurou a reportagem. O defensor, que está no Rio de Janeiro, se apresenta ao clube paulista na próxima segunda-feira (8).



Gil chegou na terça (2) ao Brasil após se despedir do Shandong Luneng, da China. O atleta tinha contrato até janeiro de 2020 com os chineses, mas foi liberado antes do término por bons serviços prestados.

O defensor já avisou internamente no Corinthians que vai abrir mão de férias e até folgas para reestrear o quanto antes pelo time de Parque São Jorge.

O zagueiro de 32 anos receberá o teto salarial do Corinthians, hoje pago no elenco somente a Cássio e Fagner, atletas que defendem a seleção brasileira na Copa América.

Gil publicou nesta quarta, nas redes sociais, uma foto ao lado do zagueiro Gamarra, um dos ídolos da torcida corintiana. O novo reforço do Corinthians escreveu na publicação: "Já pensou?! Uma honra te reencontrar, um dos maiores na posição!!".

UOL / Folhapress