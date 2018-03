Giba paga R$ 80 mil em pensões atrasadas após pedido de prisão

O ex-jogador de vôlei Giba pagou mais de R$ 80 mil que devia em pensão alimentícia, informou nesta sexta-feira (2) a defesa da ex-mulher Cristina Pirv, também ex-jogadora de vôlei.

Ela alegava falta de pagamentos de 10 meses das pensões dos dois filhos, de 10 e 14 anos, que teve com o campeão olímpico.

Segundo a defesa de Pirv, o pagamento ocorreu após novo pedido de prisão apresentado à Justiça. O campeão olímpico teve prisão de 60 dias decretada em 9 de fevereiro, mas uma liminar suspendeu a decisão.

Pirv e Giba se separaram em 2012 (Foto: Marcelo de Jesus/GloboEsporte.com)



A defesa da ex-mulher entrou com recurso, em 19 de fevereiro, para derrubar a liminar, que foi cassada na quarta-feira (28). Na quinta-feira (1º), o advogado de Pirv entrou com novo pedido de ordem de prisão contra Giba.

Pirv disse na quarta-feira que não queria a prisão de Giba. "Não é isso [prisão] que eu quero, porque ele é o pai dos meus filhos, mas eu quero justiça. Porque qual escolha eu tenho?", afirmou.

Ela afirma que o valor da pensão foi o próprio Giba que se ofereceu a pagar, em 2013. A defesa de Pirv diz que Giba não apresentou comprovantes para provar que não pode pagar a quantia estabelecida.

A ex-mulher mora em Curitiba com os filhos, que estão sob guarda unilateral. Ela tinha 34 anos quando deixou a carreira de atleta para trabalhar como empresária de Giba, até a separação do casal, em 2012.

O G1 tenta contato com a defesa de Giba.

O que diz Giba nas redes sociais

Em duas postagens no Instagram, o ex-atleta se manifestou sobre caso. Na primeira, ele disse que o total pedido por Pirv na Justiça é baseado em valores que não ganha há bastante tempo.

"Pago de pensão , mensalmente, um valor mais do que justo e suficiente para que meus filhos, Nicoll e Patrick, tenham uma qualidade de vida acima da média. (...) A minha parte como pai estou fazendo. Deito minha cabeça tranquilamente no travesseiro com a sensação de que nao deixo faltar nada aos meus filhos", explicou na postagem.

Na publicação mais recente, de 18 de fevereiro, ele agradeceu mensagens de apoio e afirmou que quem o conhece sabe o pai que é. "Nunca deixaria faltar nada para meus filhos", disse.

Globo Esporte