GHC encara Pinheiros em semifinal da Liga Nacional de handebol

A equipe do GHC será o Piauí e o Nordeste na semifinal da Liga Nacional de Handebol, que acontece amanhã (12), em São Paulo. O jogo dos piauienses será contra o Pinheiros (SP), além deles os outros dois semifinalistas também são da região Paulista, Guarulhos e Taubaté. É a primeira vez que uma equipe do Nordeste no naipe masculino consegue chegar até essa fase da competição e ‘roubar’ uma das vagas dos clubes mais tradicionais do país.





Os atletas do GHC, sob o comando de Giuliano Ramos estão na semifinal da Lina Nacional de Handebol - Foto: Jailson Soares/O Dia



“De todas as equipes ficaram três de São Paulo a única fora de São Paulo representando o Nordeste e até o Brasil todo de uma forma geral somos nos. É um resultado expressivo, pois no Pinheiros os atletas são profissionais eles ganham para disputar handebol e nos ainda somos amadores, pois alguns meninos estudam e trabalham para se manter”, cita Giuliano Ramos.

O favoritismo e responsabilidade na partida estão todo do lado paulista, mas o técnico Giuliano Ramos não descarta a possibilidade da ‘zebra’ surpreender. “Estamos treinando bem, pois é a principal competição da confederação Brasileira de handebol e vamos enfrentar um clube tradicional, um dos maiores do Brasil e que é vencedor de vários títulos dessa liga. Desistir jamais, porem eles são donos de uma grande estrutura, importantes no cenário do esporte nacional, mas estamos trabalhando. Nosso lema é nordestinos guerreiros”, disse Giuliano Ramos.

Uma das estratégias passa por analisar jogos recentes do Pinheiros e assim pensar em como neutralizar o setor ofensivo. Elaborando uma defesa mais forte. Em quatro anos que os piauienses disputaram a competição nunca haviam passado das quartas de finais e por conta disso estar nas semis é algo histórico.

O jogo entre GHC e Pinheiros acontece nesta quinta-feira (12), às 15h, no Ginásio Henrique Villaboim, em Pinheiros, São Paulo.

Biá BoakariPâmella Maranhão