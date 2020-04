Genivaldo Campelo pede afastamento do River; Júlio Arcoverde assume

O presidente do River Atlético Clube –RAC, Genivaldo Campelo, pediu afastamento da presidência nesta segunda-feira,6, para poder disputar as eleições de 2020. A saída temporária é obrigatória para poder disputar as eleições que devem acontecer em outubro desse ano.

Genivaldo Campelo [FOTO; Victor Costa]

Genivaldo Campelo tem um histórico de envolvimento politico e irá disputar a vaga de vereador. Filiado ao PT, Genivaldo Campelo disputou a eleição para prefeito de Francinópolis, em 2012, e terminou na terceira posição. Em 2016, foi eleito como vice-prefeito na chapa encabeçada por Paulo César (PSB).

Durante o período de afastamento quem assume a presidência é o deputado estadual Júlio Arcoverde (Progressistas), atual vice-presidente do River. O mandado de Genivaldo se encerra em novembro de 2020, em entrevistas o atual presidente não confirmou se irá disputar novas eleições no Galo Carijó.

NOTA OFICIAL DO CLUBE;

O River Atletico Clube, através de sua diretoria e do seu conselho deliberativo, informa que o presidente Genivaldo Campelo da Silva, eleito em novembro de 2017, pediu afastamento temporário do cargo no último sábado, 4 de abril.

O afastamento solicitado do presidente se dará pelo período de 4 de abril a 5 de outubro.

De acordo com as diretrizes estatutárias do clube, o vice-presidente Júlio Arcoverde assumirá a presidência.

Presidente do Picos também pede afastamento

Na Cidade do Mel, A equipe da SEP também vive mudança no cargo de presidente. Rodrigo Lima, pediu afastamento do cargo nesta segunda-feira, 6, pois irá disputar as eleições municipais. O vice-presidente também se afastou por conta do pleito eleitoral e quem assume o comando do clube é Waldemar Dos Santos Junior, pai de Rodrigo Lima.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia