Gasly não se assusta com acidentes e 2019 e segue acelerando

Pierre Gasly teve uma temporada 2019 de altos e baixos. Por mais que tenha terminado muito bem e com pódio no Brasil, o francês não teve boa passagem pela Red Bull e tudo começou desde a pré-temporada, com dois acidentes em Barcelona. De volta para a AlphaTauri, onde terminou o ano passado, Pierre garante que não vai mudar a postura nos testes pelo que aconteceu em 2019, mas garante que isso não quer dizer falta de preocupação com o equipamento.

Para Gasly, acidentes fazem parte da carreira de qualquer piloto e os dois na pré-temporada do ano passado foram normais. Ainda, o francês lembrou que pouco se envolveu em confusões no campeonato de 2019, ou seja, foi melhor ter batido antes do que durante a disputa.

"Sei que ainda terei muitos outros acidentes na carreira. Tive vários no kart e isso nunca me impediu de seguir rápido. Pior que eu nem bati muito ano passado e os testes meio que são feitos para isso também. Melhor bater em teste que na corrida, então, não, não mudarei minha pilotagem nos testes", disse à revista britânica 'Autosport'.

O piloto da AlphaTauri explicou que sabe bem que a maior meta das equipes na pré-temporada é fazer quilometragem.

"É claro que preciso ser cuidadoso, ninguém quer bater, todo mundo quer ter um teste limpo, mas você guia um carro muito rápido, o risco está presente, essas coisas acontecem. Sei que o objetivo do teste é dar o maior número de voltas possível, farei o que der para conseguir isso", completou.

Fazendo metade da temporada na Red Bull e a outra metade na Toro Rosso, Pierre foi sétimo em 2019 com 95 pontos e o pódio justamente na fase em que havia sofrido um rebaixamento para o time de Faenza.