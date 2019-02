Ganso desembarca no Rio e cai nos braços da torcida do Fluminense

O meia Paulo Henrique Ganso chegou ao Rio de Janeiro, e fez a festa da torcida que foi recepcioná-lo. Vestido com uma camisa branca do clube, o jogador deixou a timidez habitual de lado e cantou junto com os torcedores que foram ao Santos Dumont.



O novo camisa 10 será apresentado em cerimônia no Maracanã, na terça-feira. O horário e outras ações ainda estão sendo ajustadas pelas partes. No mesmo dia, o Flu encara o River, às 21h30, em Teresina, em jogo válido pela sua estreia na Copa do Brasil.

O primeiro contato com seus novos companheiros deve ocorrer apenas na quinta, quando o elenco retoma os seus trabalhos no centro de treinamento.

O atleta terá aumentos progressivos em seus vencimentos e o total do contrato de cinco anos renderá a ele cerca de R$ 22,3 milhões, quantia esta que não leva em consideração benefícios como férias e 13º salário, por exemplo.

O ex-santista receberá um valor menor de agora até o meio do ano e terá um reajuste com duração até dezembro de 2020. A partir da temporada seguinte, um novo acréscimo será feito e este montante será pago até o último mês de vigência do trato

Entre as suas passagens por Sevilla e Amiens, o camisa 10 atuou por 90 minutos em apenas nove partidas (entre agosto de 2016 e dezembro de 2018). Pelo clube espanhol, Ganso foi titular do início ao fim em sete ocasiões. Na equipe francesa foram dois jogos inteiros apenas. Foram sete gols marcados durante sua passagem pelo Velho Continente.

UOL / Folhapress