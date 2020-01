Galhardo acerta rescisão com o Ceará e fica livre para assinar com o Inter

Thiago Galhardo está próximo de ser anunciado como reforço do Internacional. O meia já acertou a rescisão com o Ceará e, com isso, fica livre no mercado da bola para assinar contrato com outro clube. O time colorado aparece como grande favorito -Fluminense e Bahia correm por fora.

Segundo apurou a reportagem, Thiago Galhardo pode ser oficializado pelo Inter ainda nesta terça (7), e assim já se apresentar com o restante do grupo colorado na quarta (8), quando o clube retoma as atividades após as férias de fim de ano.

Thiago Galhardo foi um dos destaques do Ceará na temporada passada. Ele chegou ao clube alvinegro em maio, após passagem pelo Vasco, e conseguiu a marca de 12 gols em 34 jogos -todos eles pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Ceará e Vasco, o meia de 30 anos ainda acumula passagens por Bangu, Botafogo, Comercial, América-RN, Remo, Boa Esporte, Cametá, Brasiliense, Madureira, Coritiba, Red Bull Brasil, Ponte Preta e Albiirex Nigata, do Japão.

Folhapress