Gabriel Jesus marca, City bate o Crystal Palace e pressiona Liverpool

O Manchester City segue firme na briga pelo bicampeonato inglês. O time comandado por Pep Guardiola venceu o Crystal Palace por 3 a 1 e assumiu momentaneamente a liderança da Premier League. Com uma partida a menos, o City agora soma 83 pontos, um a mais que o Liverpool, que neste domingo (14) faz o clássico contra o Chelsea e pode recuperar o topo.

O primeiro gol do City saiu com apenas 14 minutos do primeiro tempo. De Bruyne lançou com maestria em meio a defesa aberta do Palace, Sterling ganhou a corrida e mandou forte para as redes de Guaita. Aos 18 da segunda etapa, o inglês marcou novamente. Sem marcação, ele recebeu o cruzamento de Sané e chutou rasteiro no contrapé do goleiro. Milivojevic diminui a vantagem num belo gol de falta e Gabriel Jesus, impedido, fechou o placar nos minutos finais.

O próximo compromisso do City é na Liga dos Campeões. Na quarta-feira (17), eles tentam reverter a desvantagem diante do Tottenham e buscar uma vaga na semifinal da competição. Os comandados de Guardiola foram derrotados na partida de ida por 1 a 0.

Sterling se destaca Aos nove do primeiro tempo, Sterling perdeu um gol inacreditável. O trabalho mais difícil foi feito por David Silva, que saiu costurando entre os marcadores e tocou para o inglês, que, sem marcação nenhuma, mandou ao lado da trave. Mas a vergonha pelo gol perdido foi deixada para trás rapidamente, ao abrir o placar em um lance muito mais complicado e ao ampliar a vantagem no segundo tempo. Com os dois gols deste somingo, Sterling chegou à marca de 21 tentos nesta edição do Inglês.

AGUERO FICA APAGADO

O Selhurst Park é o único estádio londrino em que Aguero nunca marcou gols. E o tabu se manteve neste domingo. O argentino teve uma atuação discreta na vitória. As bolas que eram perfeitas para Sterling não chegavam tão bem aos pés do camisa 10. Apesar de ter participado do lance que originou o segundo gol, Aguero foi substituído por Gabriel Jesus.

O CARA DA BOLA PARADA

Milivojevic está próximo de um recorde de gols de pênalti no Campeonato Inglês. Ele já converteu 10 penalidades nesta temporada e está uma atrás de Andrew Johnson, ex-jogador do Crystal Palace que marcou 11 vezes na temporada 2004/2005. Desta vez, o gol veio um pouco atrás da área. O sérvio cobrou com força a falta, diminuiu o placar e chegou a colocar uma pressão no City.

GOL BRASILEIRO NO FIM

Gabriel Jesus entrou em campo aos 29 da segunda etapa e com apenas um minuto em campo já mostrou que daria um fôlego novo ao jogo, com direito a toque de calcanhar e chute de fora da área. Aos 44, Gabriel marcou o dele, para fechar o placar. Ele recebeu a bola tocada por De Bruyne, avançou para a área e finalizou com tranquilidade. O replay mostrou que o camisa 33 recebeu o passe em posição irregular, porém o árbitro não interferiu no lance.

AVASSALADOR

O Manchester City pode perder a liderança ainda neste domingo. Mas isso ainda não representa uma preocupação para Guardiola. O time está com uma partida atrasada, justamente o clássico contra o United. Porém, o lado azul de Manchester não sabe o que é ficar sem somar três pontos no Inglês há 9 jogos. Neste período, foram 23 gols marcados e apenas três sofridos. Na partida de hoje foram 20 finalizações, seis delas em direção às redes.

KARAOKÊ

Durante a transmissão da partida, o repórter João Castelo Branco, que estava presente no Selhurst Park, citou que a torcida do Palace canta uma versão da música Starman, de David Bowie, em homenagem ao atacante Townsend. Ele cantou um trecho da música, fazendo o narrador Everaldo Marques rir. Em outro momento, o próprio Everaldo e o comentarista Gustavo Hofman também soltaram a voz, desta vez com a versão brasileira da canção: Astronauta de Mármore, da banda Nenhum de Nós.

Na homenagem ao Townsend, a torcida do Palace canta "There's a starman running down the right, his name is Andros Townsend and he's f... dinamite" ("há um astronauta correndo pela direita, seu nome é Andros Townsend e ele é um p... dinamite").

CRYSTAL PALACE

Guaita; Wan-Bissaka, Kelly, Dann e Van Aanholt; Milivojevic, McArthur (Sako e Schlupp (Kouyaté); Townsend (Meyer), Zaha e Benteke. T: Roy Hodgson

MANCHESTER CITY

Ederson; Walker, Kompany, Laporte e Mendy; Gundogan, De Bruyne e David Silva (Bernardo Silva); Sterling, Sané (Stones) e Aguero (Gabriel Jesus). T.: Pep Guardiola

Estádio: Selhurst Park, em Londres

Horário: 11h05 (de Brasília)

Gols: Sterling, aos 14min do 1º tempo, e aos 17min do 2º tempo; Milivojevic, aos 35min, e Gabriel Jesus, aos 44min do 2º tempo

Folhapress