Gabigol vive 'seca' no Santos e se aproxima de 2 meses sem marcar

Gabigol tem convivido com uma sequência incômoda no Santos. A derrota por 1 a 0 para o Bahia no último sábado (21), na Arena Fonte Nova, em Salvador, representou a oitava partida consecutiva do atacante sem balançar as redes. Ao todo, já são quase dois meses sem gol - a última vez foi no dia 25 de fevereiro, diante do Santo André, pelo Campeonato Paulista.

O jogador Gabigol, do Santos (Foto: Divulgação)

Principal nome do ataque santista na temporada, Gabriel tem números bem modestos nos últimos jogos. Diante do Bahia, por exemplo, ele arriscou apenas um chute a gol, mas não acertou a meta. Se considerar a vitória diante do Ceará, na estreia do Brasileirão, o número de finalizações sobe para sete, sendo apenas uma delas certa.

O atual momento contrasta com o desempenho arrasador de Gabigol no retorno ao Santos, quando marcou por quatro jogos consecutivos. Desde então, no entanto, o jogador passou em branco em todos as partidas e tem gerado desconfiança por parte dos torcedores.

Nos quase dois meses de "seca", Gabigol viu outros quatro atacantes do Santos balançarem as redes: Rodrygo (três vezes), Eduardo Sasha (duas vezes), Arthur Gomes (duas vezes) e Diogo (uma vez). Com Bruno Henrique novamente à disposição -ele retornou após 94 dias sem atuar por conta de lesão no olho - a pressão em cima do camisa 10 deve aumentar nos próximos jogos.

A última vez que Gabriel ficou tanto tempo sem marcar foi quando ainda atuava na Europa. O jogador passou quase oito meses em branco -entre 19 de fevereiro e 14 de outubro de 2017- no período no qual vestiu as camisas de Inter de Milão e Benfica. Pelo Santos, a última grande sequência sem gol havia sido em 2015, quando ficou 11 partidas de jejum.

A próxima chance de Gabigol para evitar que a sequência negativa amplie será na próxima terça-feira (24), diante do Estudiantes-ARG, na Vila Belmiro, pela Libertadores. O confronto vale a liderança do Grupo 6 na competição continental. O Alvinegro vem justamente de vitória sobre o time argentino na disputa e briga para se manter na liderança da chave.

Folhapress