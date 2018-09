Gabigol fala em aperto no coração, mas não descarta ficar no Santos em 2019

Emprestado pela Internazionale-ITA até o dia 31 de dezembro, Gabigol não descarta permanecer no Santos em 2019.

Em alta, o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols já sofre pelo fim da temporada, mas vê chance de ficar por mais tempo.

“Calma, não falei que queria voltar para a Inter. Falei que teria que voltar por causa do contrato. Fico muito feliz com o meu bom momento no Santos. Sou um torcedor dentro de campo. Meu foco hoje é no Santos. Claro que faltam 17 jogos, dá até um aperto no coração. Tenho tempo para decidir se eu vou voltar ou se eu vou ficar. Tenho de aproveitar o máximo”, disse Gabriel, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.



Gabigol não descarta permanência no Santos em 2019 (Foto: Ivan Storti/SFC)



Antes de voltar a atuar em bom nível, Gabigol recusou propostas do Valencia-ESP e do mundo árabe. Ele não gostaria de sair e deixar os companheiros em situação ruim.

“Desde o começo do ano meus números tem sido bons, mas nosso time não vinha num bom momento. Aliei os números com a melhora do time. Sobre as propostas, abri para o Cuca que não queria ir embora. Eu precisava ficar, por ele e pela torcida. A decisão de ficar foi mais pelos meus companheiros e pelo clube”, completou.

Gabigol abriu mão de 1/3 do seu salário na Itália para atuar pelo Santos em 2018. A diretoria vê a permanência como difícil, porém, promete tentar.

Gazeta Esportiva