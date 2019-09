Gabigol atinge no FLA seu melhor ano e amplia lua de mel com torcida

Um dos nomes mais badalados do Flamengo em 2019, o atacante Gabigol vai justificando o apelido que virou praticamente um nome próprio.

Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras, o jogador chegou aos 28 com a camisa rubro-negra, número que já garante ao atleta a temporada com mais gols de toda sua vida. Os cartazes com a frase "Hoje tem gol do Gabigol" viraram rotina nos estádios do Brasil e já fazem parte das suas comemorações em campo.

Antes da tarde deste domingo (1º), o jogador tinha 2018 como seu ano mais decisivo, quando marcou 27 vezes pelo Santos. Com as bolas na rede contra o Palmeiras, Gabriel festejou seu recorde pessoal e ampliou a lua de mel com a arquibancada, que sobe o tom por sua permanência.

Atleta que mais anotou gols no Brasil em 2019, o atacante lidera a artilharia do Brasileiro e ainda briga pelo posto na Copa Libertadores. Na competição nacional, ele anotou 14. Já no torneio continental, ele tem cinco marcados e está a um de Gustavo Scarpa (Palmeiras), Marco Rúben (Athletico) e Martínez (Libertad), todos jogadores já fora da disputa.



Foto: Reprodução/Instagram

"É sempre muito especial vencer. Marcar gols, e é um presente para mim porque foi meu aniversário. Estou feliz pelos gols, mas muito mais pela vitória importante contra o Palmeiras", disse.

Com contrato até 31 de dezembro com o clube, Gabigol virou o objeto de desejo número 1 da arquibancada, que pede sua contratação em definitivo. Com a venda de Cuéllar, o Flamengo ganhou um fôlego extra para formatar uma proposta para os italianos.

"Flamengo tem contrato com ele até 31 de dezembro. Até lá, com certeza a gente vai finalizar a tentativa de compra. Nunca deixamos de trabalhar. Tem muito tempo para fazer isso, não há desleixo com a situação, mas não podemos nos afobar", afirmou Marcos Braz, vice de futebol do clube.

Após a quarta vitória consecutiva, o Flamengo chegou aos 36 pontos, mesmo número do Santos, mas tem vantagem no saldo de gols (20 a 12). O time dirigido por Jorge Jesus volta a campo no sábado (7), contra o Avaí, às 17h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Folhapress