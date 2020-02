Funeral de Kobe Bryant é marcado para dia 24 no ginásio dos Lakers

O funeral do astro do basquete Kobe Bryant, morto no último dia 26 em um acidente de helicóptero, foi marcado para o próximo dia 24. O corpo do ex-atleta será velado no Staples Center, ginásio do Los Angeles Lakers, equipe pela qual fez história na NBA.

As informações foram confirmadas pelo jornal The Los Angeles Times. A data escolhida para a cerimônia, que será aberta ao público, é uma referência ao número de camisa eternizado pelo ex-jogador.

Kobe, 41, morreu em um desastre de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, ao lado da filha Gianna, 13, e de outras sete pessoas.



Foto: Reprodução

A aeronave ia levar a lenda norte-americana para a Mamba Sports Academy, em Thousand Oaks, Califórnia, onde ele treinaria a equipe de basquete da filha para a disputa de um torneio.

Segundo investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), havia muita neblina na região no momento da queda e o piloto teria tentado sair de uma camada de nuvens quando aeronave se inclinou de maneira brusca, seguiu direto em direção ao solo e bateu em uma encosta. As investigações devem ser concluídas em até um ano.

Na primeira partida dos Lakers após a morte de Bryant, uma série de homenagens foram feitas. Em uma delas, o jogador Lebron James não conseguiu segurar a emoção ao discursar sobre a morte do amigo e ídolo.

Folhapress