Fortaleza oficializa retorno do técnico Rogério Ceni

O Fortaleza anunciou, neste domingo (29), o retorno de Rogério Ceni ao comando técnico da equipe. O contrato tem duração até 15 de novembro de 2019.

(Foto: Gustavo Simão/Fortaleza)

Em suas redes sociais, o time disse que Ceni aceitou a proposta do clube às 00h40 de hoje e que não negociou com o ídolo são-paulino enquanto Zé Ricardo, seu predecessor no cargo, estava no clube.

O treinador chega ao Fortaleza 49 dias após dias após ter saído para treinar o Cruzeiro. Em Minas Gerais, ele disputou apenas 8 partidas (somando duas vitórias, dois empates e quatro derrotas) antes de ser demitido na última quinta-feira (26).

Folhapress