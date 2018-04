"Foi feita justiça", diz técnico do River sobre inal contra o Altos

O Campeonato Piauiense foi bastante disputado, mas Altos e River se sobressaíram e estão garantidos na grande final. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (11), às 20h, no estádio Albertão. A partida de volta será no domingo (14), às 16h, no estádio Felipão, em Altos. Focado no primeiro jogo o Galo se reapresentou às atividades e técnico Wallace Lemos fez uma análise do adversário e do momento do River na competição, que confirmou o retorno às competições nacionais em 2019.

"As equipes que mais investiram, que conquistaram mais pontos, mas vitórias nos igualamos a nível de história porque a história do River é bem maior e um clube tradicional e é importante chegar nesse momento em uma decisão. Acredito que foi feita a justiça dada o investimento de cada clube e pelos atletas que compõe cada grupo”, disse Wallace.



O confronto é cercado de uma atmosfera diferente e marcado pela rivalidade. Apesar do pouco tempo no futebol profissional, o Altos eliminou o River da final em 2017 e é o atual campeão Piauiense. Durante esse ano, os times se cruzaram duas vezes e o placar é equilibrado, com uma vitória para cada lado. O meia Esquerdinha fala sobre esse tempero e mais.

"Nossa equipe está muito focada em conquistar esse tí- tulo e vencer esses dois jogos. Sabemos da qualidade do adversário, mas crescemos jogo a jogo para chegar nessa decisão. Acredito que possamos tirar proveito dessa nossa experiência, de jogadores que já estiveram em muitas decisões e buscar esse titulo”, frisou Esquerdinha.

O primeiro jogo entre Altos e River acontece na quarta-feira (11), às 20h, no Albertão. O jogo de volta será no domingo (14), no estádio Felipão, às 16h. Os ingressos para a partida são encontrados pelo valor de R$ 20,00 reais a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Em reunião na sede da FFP, ficou definido também que o trio de arbitragem que vai apitar a partida será de fora do Estado.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia