Fluminense vence Vilhenense e encaminha classificação

O Fluminense venceu o Vilhenense, de Rondônia, neste domingo (5), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, manteve os 100% de aproveitamento na competição e encaminhou a classificação à segunda fase. Os gols da vitória por 2 a 0 foram marcados por Luan Freitas, ainda no primeiro tempo, e John Kennedy, nos minutos finais. Na estreia, que aconteceu na última quinta-feira, a equipe carioca goleou o Socorro.

Na próxima rodada, o Tricolor vai encarar o Ituano, na quarta-feira, às 19h15, enquanto o Vilhenense terá o Socorro pela frente, às 18h.

A equipe das Laranjeiras começou melhor e, por boa parte do primeiro tempo, dominou o jogo. Aos 12 minutos, Luan Freitas, de voleio, abriu o placar a favor dos cariocas. Pouco depois, quase saiu o segundo, em cabeçada de Lucas Ribeiro, mas William pegou.

Na reta final do primeiro tempo, porém, o Vilhenense melhorou, achou espaços e até teve chance de empatar - Marcelo Pitalunga fez grande defesa em finalização de Ricardo.

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais movimentado, com os dois times conseguindo alinhar jogadas e criar oportunidades. Com as substituições, tanto o Flu quanto o Vilhenense apostaram também na velocidade para chegar ao campo de ataque adversário.

Quando o jogo caminhava para o final, John Kennedy aproveitou bobeira da defesa e, com uma "acrobacia", conseguiu ampliar a vantagem tricolor.

Folhapress