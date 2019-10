Fluminense vence Botafogo, se afasta da zona de rebaixamento

Neste domingo (06), Botafogo e Fluminense se enfrentaram no estádio do Engenhão, em partida válida pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e o tricolor conseguiu uma importante vitória por 1 a 0, gol do atacante Yony González.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Barroca continua em situação delicada e mantém o retrospecto negativo de não ter pontuado no returno do Brasileirão. Pelo lado do tricolor carioca, o momento é de euforia e os seis pontos conquistados nos últimos dois jogos dão maior tranquilidade para a equipe que vivia uma crise profunda nas últimas semanas.

Na próxima rodada, o Botafogo joga novamente em casa, desta vez contra o Goiás. Já o Fluminense terá um confronto importante para evitar o descenso, já que encara o Cruzeiro, fora de casa, sendo a equipe mineira uma das concorrentes do tricolor carioca para ficar nas posições fora da zona de rebaixamento.

O jogo começou com o ritmo muito lento e as chances de gol eram raras, principalmente pela falta de criatividade do meio-campo das duas equipes, que usavam os laterais como forma de escape para chegar no campo de defesa do time adversário.



Foto: Divulgação/Fluminense FC

Depois de 25 minutos sem os ataques oferecerem perigo aos goleiros, Yony González conseguiu aproveitar uma bela jogada pela esquerda e quase abriu o placar no Engenhão, pecando na hora da finalização ao bater cruzado, porém sem muita força na meta defendida por Gatito.

O colombiano era de fato o jogador mais lúcido do Fluminense, tanto que a insistência do atacante rendeu frutos aos 34 minutos, quando aproveitou belo cruzamento de Gilberto para cabecear sem chances para o arqueiro alvinegro.

Na volta do intervalo, o jogo mudou e quem procurava mais a bola agora era o Botafogo, que precisava atacar mais do que na primeira etapa para evitar mais um resultado negativo nesta edição do Campeonato Brasileiro. No entanto, a estratégia do Fogão não deu certo e o placar continuou favorável para o Fluminense, que melhorou - e muito, sua situação na tabela de classificação.

Folhapress