Fluminense terá dois desfalques para enfrentar o Cruzeiro

O Fluminense terá dois desfalques para a partida de hoje (5), contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.



O atacante Yony González e o zagueiro Matheus Ferraz estão entregues ao departamento médico e não estarão à disposição do técnico Fernando Diniz.



atacante Yony González está entregue ao departamento médico - Foto: Folhapress



Após exames, Yony González foi diagnosticado com um estiramento muscular na coxa direita, enquanto Matheus Ferraz com uma entorse no joelho direito.

A partida acontecerá às 19h15, no Mineirão. No primeiro encontro entre as equipes, no último dia 15, no Maracanã, houve empate em 1 a 1. Uma nova igualdade no placar leva a disputa pela vaga para os pênaltis.

Folhapress