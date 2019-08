Fluminense tenta alívio diante do CSA, penúltimo do Brasileiro

Sem conseguir emplacar uma sequência de resultados positivos e rondando a zona de rebaixamento, o Fluminense recebe neste domingo (18), às 16h, no Maracanã, o CSA, penúltimo colocado do Brasileiro.

Na 16ª posição, o time tricolor tem 12 pontos, apenas um a mais do que o Cruzeiro, que encabeça a zona de descenso.

O técnico Fernando Diniz tem sido cobrado a entregar vitórias e conduzir o Fluminense a uma reação no Brasileiro. Nesta sexta-feira (16), o presidente do clube, Mário Bittencourt, disse, em entrevista coletiva, que "todo profissional do Fluminense, de qualquer área, estará sempre sob avaliação constante", mas que "hoje ele [Fernando Diniz] tem a confiança".

"Resultados, matematicamente, não são bons. O treinador segue fazendo seu trabalho, o ambiente é bom, mas um clube como o Fluminense, gigantesco, tem sempre pressão", disse.



Foto: Reprodução/Instagram

Para o confronto com os alagoanos, Diniz não deve poder contar com Pedro, que está com uma lesão na coxa. A tendência é que ele seja substituído por João Pedro. Nenê, expulso na rodada passada, está suspenso e também não participa do jogo.

O clima de insatisfação também pesa sobre o adversário. Em 19º, com oito pontos, o CSA tem o pior ataque do Brasileiro. Nas 14 partidas disputadas, o time marcou apenas três gols -menos da metade do que o Avaí, que tem o segundo pior ataque, com sete gols.

Para complicar ainda mais, o time alagoano não terá Didira, um de seus principais jogadores ofensivos, que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Antes de embarcar para o Rio, neste sexta, o técnico Argel Fucks disse que preparou a equipe para fazer uma defesa de pressão contra o Fluminense.

"A gente conhece bem a equipe do Fernando Diniz. Já nos enfrentamos algumas vezes e ele tem essa característica de sair jogando. Então a gente vai pressionar lá em cima para tentar roubar essa bola e já agredir o adversário", disse o treinador. "Então a nossa equipe não pode ter medo de perder, ela tem que ter vontade de ganhar."

Folhapress