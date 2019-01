Fluminense sofre pressão, mas vence Portuguesa com gol de novo xodó

O Fluminense fez o dever de casa e venceu a Portuguesa por 3 a 1 nesse domingo (27), no Maracanã. O lateral direito Ezequiel fez o primeiro gol da partida após passe açucarado de Daniel. O novo xodó Yony González e Luciano completaram e Douglas Eskilo descontou.



Apesar do triunfo, o Tricolor não repetiu a boa atuação do meio de semana quando goleou o Americano.

Com a vitória, o Fluminense chega a sete pontos do Grupo B da Taça Guanabara. O Tricolor volta a campo na quarta-feira, quando receberá o Madureira, no Maracanã.

Com a chegada de Fernando Diniz, o Fluminense já adotou o estilo do novo treinador. Um exemplo disso é a saída de bola sem chutões. Os adversários já estão cientes da situação e fazem a marcação alta, para pressionar os zagueiros e goleiro, com menos intimidade com a bola. Mesmo assim, o Tricolor se recusa a mudar a forma que vem treinando. Aos 8min, Airton não percebeu o adversário e quase entregou o gol para a Portuguesa.

O Fluminense demonstrou calma para furar a defesa da Portuguesa para abrir o placar. E o gol não demorou a sair. Após participar de três dos quatro gols da equipe na goleada sobre o Americano, Daniel voltou a servir os companheiros. Ele recebeu bola na esquerda e cruzou na medida para Ezequiel dentro da área. O lateral cumprimentou de cabeça e abriu o placar: 1 a 0, aos 13min do primeiro tempo.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com pegada diferente do que apresentou na etapa inicial. Dando mais espaços, o Tricolor viu a Portuguesa levar perigo para o gol de Rodolfo. Romarinho recebeu na entrada da área, driblou Mascarenhas e acertou uma pancada no travessão.

A Portuguesa se lançou ao ataque e por muito pouco não conseguiu o empata. Isso porque Rodolfo teve grande atuação e fez grandes defesas. principalmente em um chite de Nilson. No lance seguinte, o Tricolor ampliou. Everaldo fez grande jogada e rolou para Yony González finalizar com categoria: 2 a 0.

Quando o jogo parecia decidido após o Fluminense fazer 2 a 0, a Portuguesa finalmente conseguiu o gol. Douglas Eskilo, que havia entrado há pouco na partida, recebeu dentro da área e tocou por baixo do goleiro Rodolfo: 2 a 1.

Aos 44min do segundo tempo, o atacante Luciano finalmente acertou um lance e fez o gol que deu tranquilidade ao Fluminense: 3 a 1.





Folhapress