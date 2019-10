FLU planeja amistosos fora do PI como preparação para Copinha

A equipe do Fluminense segue em treinos intensos e cada vez mais específicos visando a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior 2020. A competição tradicionalmente acontece em janeiro e ao lado do River o Flu será o outro representante do estado. A missão é conseguir avançar de fase, feito que seria inédito para o estado e além disso mostrar um trabalho de continuidade voltado as categorias de base do estado.



“Desde do ano passado estamos praticamente com esse mesmo grupo e agora intensificamos, pois faltam apenas dois meses para iniciar a Copinha. Estamos adequando apenas a perca de peso de alguns atletas e o ganho de massa para outros, pois acreditamos que esse trabalho físico pode ser um diferencial na competição”, afirmo Leandro Medeiros preparador físico.

O Fluminense foi campeão do Campeonato Piauiense Sub19 e depois disso manteve boa parte do elenco que conquistou o titulo, buscando apenas agregar novos garotos. Ao longo desse período muito treino e como forma de manter os atletas empolgados e com ritmo a diretoria colocou no roteiro uma serie de amistosos em estados vizinhos.

“Sentamos e decidimos após o termino do piauiense que os atletas não poderiam ficar parados então eles treinam de segunda a sexta e no final de semana amistosos na capital e no interior. E nas próximas semanas iremos viajar Recife, São Luís e Fortaleza para se testar com times dessas regiões. Eu sempre falo com eles, pois eles vivem uma questão de maturação por estarem saindo do sub19 e se preparando para chegar a um elenco profissional eles tem muitos pontos de interrogação na cabeça deles” conta o técnico Carlos Alberto.



O Fluminense foi campeão do Campeonato Piauiense Sub19 e depois manteve boa parte do elenco - Foto: Jailson Soares/O Dia



Na segunda-feira (14), o elenco iniciou as atividades com treino no Gigante da Redenção e realizou jogo amistoso contra os ex-atletas do Flu. Entre os jogadores jogos como esses são fundamentais para diminuir a ansiedade por estar em campo. “Muitos de nos nunca jogou uma Copinha ou mesmo esteve fora do estado, não é meu caso, mas de alguns então esses amistosos são importantes demais até chegar à competição”, disse Paulo Fabricio meio campo.

A Copa São Paulo de Futebol Junior terá River e Fluminense como representantes do Piauí. A competição tem inicio em janeiro e um time piauiense nunca passou sequer pela fase de grupos.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia