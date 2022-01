Copinha: Fluminense-PI perde para o Bragantino e vaga no mata-mata fica complicada

O Fluminense-PI perdeu para o Bragantinopor 1 a 0, na tarde desta segunda-feira (10), em Jaguariúna, no estádio Alfredo Chiavegato, e ficou em uma situação difícil na tabela de classificação para o mata-mata. O único gol da partida foi marcado por Whallyson Ribeiros, aos 26 minutos, da etapa inicial.



Com o resultado, o Fluminense permanece com quatro pontos, mas aguarda o duelo entre ABC x Jaguariúna, que acontece nesta segunda-feira, às 15h30. O time potiguar também tem quatro pontos e pode selar a classificação para mata-mata caso vença os paulistas, que ainda não somaram nenhum ponto na competição.

Primeiro torneio do calendário de 2022, a participação na Copinha vai encerrando a sequência de competições ainda da temporada 2021. O Flu Sub-20 se reapresentou no fim de janeiro do ano passado para iniciar o calendário e só terá um intervalo de descanso após o retorno de Jaguariúna (SP).



Sobre o jogo

Depois do tropeço na rodada passada, o Braga era obrigado a vencer para não ser eliminado logo na fase de grupos da Copinha. O gol de Whallyson Ribeiro, aos 26 minutos do primeiro tempo, tirou esse peso das costas, e agora o Massa Bruta espera o rival do mata-mata. Com o jogo entre ABC x Jaguariúna o time vai descobrir se será líder ou vice-líder.

