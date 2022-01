Fluminense-PI encara Jaguariúna em segundo jogo da Copinha nesta sexta-feira (07)

O Fluminense encara o Jaguariúna, na tarde desta sexta-feira (07), às 13h, na segunda rodada do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A preparação para o jogo ocorreu nessa quinta-feira (06).

O confronto vai ocorrer no Estádio Alfredo Chiavegato, casa do time adversário, com transmissão da plataforma Eleven Sports. Na estreia, o time piauiense empatou em 1 a 1 contra o ABC de Natal.

Foto: Ascom/Fluminense

Na atividade desta quinta-feira, que incluiu um treino físico leve e a disputa do rachão para encerrar o cronograma, contou com o retorno do zagueiro David e do atacante Alfredo que se recuperam de uma gripe. Os dois atletas ainda não tinham participado de treinos em São Paulo e devem estar disponíveis para o confronto.

O técnico da equipe, Totonho, avaliou o desempenho da equipe contra o ABC de Natal. Os times empataram em 1 a 1.

“A nossa estreia foi um pouco atípica porque tivemos problemas com jogadores que ficaram doentes com esse surto de gripe que está acontecendo em todo o país. Esses jogadores eram titulares e, por isso, tivemos que fazer algumas mudanças de imediato. O futebol requer muito entrosamento e essa equipe já vinha jogando junto há mais de um ano. Saímos de um resultado adverso contra uma equipe difícil. Agora iremos para o segundo jogo da competição com os jogadores recuperados da gripe e esperamos fazer uma ótima partida”, disse.

