Fluminense-PI aplica 4 a 0 no Jaguariúna-SP e vence a primeira partida na Copinha

O Fluminense-PI não tomou conhecimento do Jaguariúna-SP. Sem dificuldades, os piauienses venceram os paulistas por 4 a 0, na tarde desta sexta-feira (07), em partida válida pela segunda rodada do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida ocorreu no estádio municipal Alfredo Chiavegato.

Com dois pênaltis, Samuel marcou dois gols. Brendo, o “Tio Pity”, acertou um foguete e, no segundo tempo, Diego também fez após lambança da zaga. Essa foi a primeira vitória do tricolor piauiense na competição.





Atenção para tabela

Com a vitória, o Flu soma quatro pontos. O Jaguariúna, no entanto, está fora da fora da Copinha. O próximo duelo do Flu é contra o Bragantino, no dia 10 de janeiro, às 13h.

Lances marcantes

O primeiro gol da partida saiu aos 10 minutos, após pênalti em Batista, com Samuel. Na bola parada, o Flu ampliou. Em jogada ensaiada, Samuel bateu falta curtinha, e Tio Pity soltou o foguete no ângulo. No segundo tempo, Matheus, Jaguariúna, foi recuar para Labiuc, mas deu passe açucarado para o atacante Diego marcar o 3 a 0. A goleada foi completada aos 40, de pênalti de novo, convertido por Samuel.

