Fluminense goleia, River e Flamengo empatam no início do Piauiense 2022

O Campeonato Piauiense 2022 de Futebol começou com muitos gols na tarde do último sábado (15). O Fluminense-PI estreou com o pé direito e goleou o Parnahyba no litoral por 3 x0 , já os grandes da capital apenas empataram na primeira rodada, o River foi a Oeiras e ficou no 1 x 1 contra o Oeirense, já o Flamengo não saiu do zero contra o 4 de Julho no Lindolfo Monteiro. O atual campeão, Altos, vai a Floriano neste domingo e estreia contra o Corissabá.



Jogando fora de casa o Fluminese não tomou conhecimento do Parnahyba e venceu sem dificuldades, o artilheiro do jogo foi o atacante Mário Sérgio que marcou duas vezes, o experiente Bismarck fechou o placar para o tricolor piauiense. Vice-campeão da última edição do Piauiense, o Fluminense começa forte em 2022 e inicia como candidato ao título.

Jogando em Teresina, no Lindolfo Monteiro, o Flamengo repetiu o péssimo futebol dos últimos anos e não saiu do zero contra o 4 de julho de Piripiri. Enfrentando uma grave crise financeira, o Flamengo sofreu pela falta de organização e a pré-temporada mal feita, com apenas 17 atletas inscritos o rubro-negro da capital sofreu no fim e por pouco não foi derrotado pelo 4 de julho.

Já o River foi a Oeiras enfrentar o caçula da Séria A, a equipe da primeira capital do estado subiu o ano passado para a elite do futebol piauiense. O jogo marcou a estreia do técnico Marcelinho Paraíba, que fez história jogando por Grêmio, São Paulo e no futebol alemão. O River saiu na frente do Oeirense com um gol do Gleisinho aos 30 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, aos 32 Sávio empatou para o Oeirense e deu números finais a partida.

FOTO: Divulgação/Instragram Flu-PI

Fla-Flu na terça

O destaque da próxima rodada que já começa na próxima terça (18) é o clássico Fla-Flu que acontece as 21h30 no Lindolfo Monteiro. Completam a segunda rodada 4 de julho x Oeirense, Altos x Parnaíba e River x Corissabá.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no