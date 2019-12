Fluminense fecha ano com salários em dia e projeta 2020 mais calmo

O que pareceu impossível em alguns momentos para o Fluminense foi alcançado no fim de 2019. Com o início do pagamento da primeira parcela do 13º de 2019, o clube tricolor fecha o ano com os salários em dia.

Principal promessa de Mario Bittencourt, presidente da equipe, para o curto prazo, o acerto de débitos com funcionários e atletas foi cumprido, e a diretoria projeta um 2020 mais calmo nas finanças.

Desde que assumiu, em junho, o mandatário deixou claro que sua prioridade zero era acertar a questão salarial. Em seis meses, a diretoria arcou com nove folhas da CLT, além de todo o 13º de 2018, 50% do referente a 2019 e os direitos de imagem, que apenas alguns atletas recebem.

"Na semana passada, quitamos todos os salários do ano. Chegamos em junho e acertamos de abril até novembro, além do 13

evendo apenas a imagem de novembro. Acredito que na semana que vem vamos conseguir pagar também a primeira parcela do 13º deste ano", afirmou Bittencourt, na coletiva de apresentação do novo técnico, Odair Hellmann.

Para 2020, o Flu também deu passos importantes. Primeiro, conseguiu acordo para o pagamento de antigos débitos fiscais e para o abatimento do PROFUT. Em paralelo, o clube tenta acordos também com a Justiça do Trabalho para aumentar o Ato Trabalhista e com outros credores. O montante de dívidas ainda é alto e deve crescer, já que as execuções, em grande parte, ocorrem no curto prazo.

Um outro acordo tentado pelo clube é para a liberação de verbas do contrato com a Globo pelas cotas de televisão. Ainda não há previsão, mas o Fluminense tenta "fazer caixa", dentro do possível, para pagar os bloqueios que se incidem no dinheiro da TV e receber um valor mais alto, mesma estratégia que utilizou com a PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

Para isso, pode utilizar parcelas que ainda têm direito pela venda de Pedro e também de bônus de 1 milhão de euros (R$ 4,52 milhões na cotação atual) referentes à negociação de João Pedro com o Watford (ING). O clube terá mais um motivo para torcer para que a cria de Xerém dê certo na Premier League e atinja as metas estipuladas no contrato.

A previsão de receitas também conta com o aumento do programa de sócio-torcedor, que já cresceu em 2019 e terá novos planos em 2020. O Fluminense tenta, da mesma forma, conseguir um patrocínio master para sua camisa. Ainda assim, o clube tricolor sabe que seguirá com problemas no próximo ano, mas espera ter menos dificuldades para arcar com seus compromissos e evoluir na parte esportiva.

Folhapress