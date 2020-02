Fluminense empata em casa e fica sob risco na Sul-Americana

Em atuação apagada, o Fluminense empatou por 1 a 1 com Unión La Calera (CHI) nesta terça-feira (4), no Maracanã, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. Com a vaga em aberto, eles se reencontrarão no dia 18, no Chile.

Evanilson abriu o placar para os tricolores na metade do segundo tempo. Após ter deixado o banco de reservas, o jovem de 20 anos precisou de apenas seis minutos para abrir o placar. Ele se deslocou para receber bola de Marcos Paulo e finalizar no canto esquerdo de Arias.

Cinco minutos depois, no entanto, o Fluminense se desconcentrou em uma cobrança de lateral do La Calera, perdeu três divididas em sequência e viu Miguel não acompanhar Castellani, o mais perigoso dos chilenos. O camisa 8 bateu forte de fora da área para vencer Muriel e empatar o jogo.



Foto: Divulgação/Fluminense FC

A dez minutos do fim, Thomas Rodríguez ainda levou cartão vermelho direto por atingir o rosto de Digão com um chute, deixando os visitantes com um a menos. O Fluminense, contudo, não soube aproveitar a vantagem numérica e amargou o empate ao final da partida.

O resultado não é nada bom para o Flu, que pretendia encaminhar a classificação. O gol marcado fora de casa é mais um fator que complica a vida tricolor -se empatar sem balançar as redes no Chile, estará eliminado. Novo 1 a 1 levará a decisão para os pênaltis. Vitória simples para qualquer um dos times dará a vaga.

Folhapress