Fluminense e Botafogo chegam otimistas para 1º clássico

O Fluminense recebe o Botafogo no Maracanã neste sábado (11), às 16h, para a disputa do primeiro clássico desta edição do Campeonato Brasileiro.



O Fluminense vem de uma vitória histórica na Arena do Grêmio. Após ver o adversário abrir vantagem de três gols na metade do primeiro tempo, a equipe das Laranjeiras conseguiu virar sobre o time gaúcho por 5 a 4, com um gol nos acréscimos da segunda etapa.

Fernando Diniz, técnico dos tricolores, celebrou o resultado em Porto Alegre, mas já espera mais de seus comandados, que somaram apenas três pontos até aqui. “É muito trabalho, e os jogadores sabem que a gente tem que se esforçar cada vez mais para ter chances de fazer um bom campeonato”, disse.

Ele terá que fazer ao menos duas alterações no time para o clássico, já que Airton e Bruno Silva voltaram lesionados do Sul —este último terá que passar por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve ficar mais tempo afastado.

Em contrapartida, Diniz vê o atacante Pedro evoluir bem, depois de oito meses parado por cirurgia no joelho direito. "A gente quer contar com ele o mais rápido possível como titular. Estamos preparando e condicionando ele.” Além dele, Paulo Henrique Ganso, recuperado de lesão na coxa esquerda, é opção.

Já o Botafogo chega motivado pelos triunfos nas últimas duas rodadas, contra o Bahia e o Fortaleza, ambos em casa. “A terceira vitória seria muito especial. Sabemos que vai ser um jogo difícil, contra um adversário que costuma se impor e um treinador com ideia consolidada, mas temos condições de nos superar, e a forma como os jogadores estão treinando me dá confiança”, afirmou o técnico Eduardo Barroca.

O treinador do time alvinegro pretende manter a mesma escalação da última partida, mas ainda aguarda aval do departamento médico sobre o meia João Paulo e o lateral-esquerdo Gilson, ambos com dores musculares —Alex Santana e Jonathan são os reservas imediatos, respectivamente.

FLUMINENSE

Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Allan, Dodi (Yuri) e Ganso; Luciano, Yony González e Pedro.​ T.: Fernando Diniz

BOTAFOGO

​Gatito; Fernando, Carli, Gabriel e Gilson (Jonathan); Gustavo Bocheca, João Paulo (Alex Santana) e Cícero; Rodrigo Pimpão, Erik e Diego Souza T.: Eduardo Barroca

Estádio: Maracanã, no Rio

Horário: 16h deste sábado

Juiz: ​Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)